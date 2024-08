L’Italia si è qualificata per la finale della 4×100 maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’appuntamento è per venerdì 9 agosto alle ore 19.47, quando allo Stade de France andrà in scena l’atto conclusivo che incoronerà la migliore staffetta in circolazione a livello globale. Quale sarà il Paese più veloce del mondo? Si preannuncia una sfida particolarmente serrata e avvincente, la nostra Nazionale si gioca grandi chance di medaglie dopo aver trionfato alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Gli azzurri hanno staccato il pass per l’atto conclusivo con il secondo tempo di ripescaggio e il quinto crono complessivo, pur sbagliando un paio di cambi in batteria. Il quartetto tricolore dovrà risultare perfetto se vorrà puntare al podio: gli USA di Noah Lyles e Fred Kerley (rispettivamente oro e bronzo sui 100 metri) appaiono insuperabile, ma l‘Italia se la può giocare con Gran Bretagna, Sudafrica, Giappone, Canada, Cina, Francia.

Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Fausto Desalu, Matteo Melluzzo (salvo cambi in vista della finale) sono stati inseriti nella corsia 2: non è la situazione ottimale, si correrà all’interno e in curva stretta, servirà la grande prestazione per fare la differenza. Il quartetto tricolore avrà tutti gli avversari come punto di riferimento: subito sulla destra il Giappone, poi la Gran Bretagna e gli USA, la Francia sarà in sesta seguita da Sudafrica, Cina e Canada.

A CHE ORA LA FINALE DELLA 4X100 ALLE OLIMPIADI

Venerdì 9 agosto, ore 19.37.

IN CHE CORSIA L’ITALIA NELLA FINALE DELLA 4X100 ALLE OLIMPIADI

Corsia 2.

STARTLIST FINALE 4X100 OLIMPIADI: LE AVVERSARIE DELL’ITALIA

Corsia 2: Italia.

Corsia 3: Giappone.

Corsia 4: Gran Bretagna.

Corsia 5: USA.

Corsia 6: Francia.

Corsia 7: Sudafrica.

Corsia 8: Cina.

Corsia 9: Canada.