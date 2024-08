A che ora Lenzi-Tiafack oggi in tv, Olimpiadi 2024 boxe: programma preciso, chi è l’avversario

Arriva oggi l’unica e ultima possibilità di portare l’Italia in zona medaglie nella boxe. Ce l’ha forse uno dei più inattesi, Diego Lenzi, nei supermassimi. Sarà opposto al tedesco Nelvie Raman Tiafack, 25 anni, nato proprio agli albori del 1999 (il 3 gennaio).

Bisogna però fare molta attenzione a questo pugile, incomprensibilmente fuori dalle teste di serie nonostante sia considerato tra i migliori della categoria allo stato attuale delle cose. Per Lenzi comunque un’occasione davvero importante, da affrontare senza alcun tipo di paura contro l’uomo che, partito dal Camerun, ha inseguito il sogno pugilistico in Germania, in una terra, che è Colonia, che di boxe se ne intende eccome.

CALENDARIO LENZI-TIAFACK, BOXE PARIGI 2024 OGGI

Venerdì 2 agosto

Ore 17:38 Diego Lenzi (ITA)-Nelvie Raman Tiafack (GER) – +92 kg uomini, quarti

