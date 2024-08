A che ora la finale di Sofia Raffaeli oggi: programma esatto, ordine degli attrezzi, avversarie, tv

Oggi venerdì 9 agosto (a partire dalle ore 14.30) va in scena la finale del concorso generale individuale di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si preannuncia grande spettacolo a La Chapelle Arena, dove le migliori dieci atlete del mondo si fronteggeranno a viso aperto per la conquista delle medaglie: dopo le qualifiche di ieri, che hanno sancito la clamorosa eliminazione della quotatissima bulgara Stiliana Nikolova (Campionessa d’Europa, tra le più accreditate per il podio), oggi si definisce il podio a cinque cerchi.

Sofia Raffaeli si presenterà all’appuntamento con il miglior punteggio del turno preliminare, dopo aver confezionato quattro esercizi praticamente perfetti e aver surclassato la concorrenza. La vice campionessa del mondo e d’Europa cercherà di ripetersi nell’atto conclusivo: la medaglia è un obiettivo concreto, ma a questo punto si può anche pensare al bersaglio grosso, con la consapevolezza che ci sono due avversarie di rango.

La rivale di riferimento è la tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa del Mondo), ma attenzione anche all’altra bulgara Boryana Kaleyn: dopo il secondo e il terzo posto in qualifica, entrambe saranno particolarmente aggressive oggi pomeriggio e proveranno a minare le certezze della fuoriclasse marchigiana. Attenzione anche all’israeliana Daria Atamanov e all’ucraina Taisiia Onofriichuk, in pedana ci sarà anche Milena Baldassarri.

Verrà seguito questo ordine di attrezzi: cerchio, palla, clavette, nastro. Sofia Raffaeli si esibirà sempre per ultima dopo Varfomoloeev, mentre Kaleyn gareggerà per quartultima seguita da Onofriichuk. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di quando gareggia Sofia Raffaeli nella finale all-around di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024, con il relativo palinsesto tv e streaming per seguire la gara dell’azzurra.

A CHE ORA SOFIA RAFFAELI OGGI IN FINALE ALLE OLIMPIADI

Venerdì 9 agosto

Ore 14.30 Finale all-around individuale, con Sofia Raffaeli

ORDINE ROTAZIONE FINALE ALL-AROUND GINNASTICA RITMICA

Clicca qui per l’ordine di rotazione e di esibizione delle ginnaste.

PARTECIPANTI FINALE ALL-AROUND OLIMPIADI

1. Sofia Raffaeli (Italia)

2. Darja Varfolomeev (Germania)

3. Boryana Kaleyn (Bulgaria)

4. Taisiia Onofriichuk (Ucraina)

5. Margarita Kolosov (Germania)

6. Ekaterina Vedeneeva (Slovenia)

7. Daria Atamanov (Israele)

8. Barbara Domingos (Brasile)

9. Milena Baldassarri (Italia)

10. Zilu Wang (Cina)

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.