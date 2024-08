A che ora Furlani oggi alle Olimpiadi: programma qualificazioni, misura fissata per il pass

Mattia Furlani si appresta a fare il proprio esordio alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove si presenta con grandi ambizioni nel salto in lungo dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei e ai Mondiali Indoor. Il formidabile laziale, che detiene anche il record del mono juniores con il balzo da 8.38 metri firmato durante la rassegna continentale a Roma, ha tutte le carte in regola per puntare a un risultato di rilievo alla sua prima partecipazione ai Giochi.

Mattia Furlani scenderà in pedana allo Stade de France nella giornata odierna (domenica 4 agosto, ore 11.00) per disputare le qualificazioni. L’obiettivo è chiaramente la conquista del pass per l’atto conclusivo: occorre saltare almeno 8.15 metri, oppure rientrare tra i migliori dodici atleti del turno. Tra i suoi avversari spiccano il greco Miltiadis Tentoglou (Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa), i giamaicani Carey McLeod e Wayne Pinnock, lo svizzero Simon Ehammer. Ricordiamo che in qualificazione si hanno a disposizione soltanto tre salti. La finale si disputerà martedì 6 agosto a partire dalle ore 20.15.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle qualificazioni del salto in lungo con Mattia Furlani alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA MATTIA FURLANI OGGI ALLE OLIMPIADI

Domenica 4 agosto

Ore 11.00 Qualificazioni salto in lungo

CHE MISURA SERVE PER QUALIFICARSI IN FINALE

8.15 metri, oppure rientrare tra i migliori dodici.

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.