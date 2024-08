A che ora Berrettini-Ramos Vinolas, US Open 2024: programma, tv, streaming, ordine si gioco

Domani, lunedì 26 agosto, Matteo Berrettini farà il proprio esordio negli US Open 2024. Il tennista romano affronterà lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas nel primo turno dello Slam di New York e si augura di partire con il piglio giusto per fare un bel percorso nell’ultimo Major dell’anno.

Viene da un periodo di crescita Berrettini, protagonista di un bel mese di luglio in cui ha conquistato due vittorie consecutive a Gstaad (Svizzera) e a Kitzbuehel (Austria). A Cincinnati la sconfitta contro Holger Rune ha evidenziato una condizione psicofisica non ottimale e ci si augura che da questo punto di vista il tutto sia stato messo al posto giusto.

Sulla carta la sfida è alla portata di Matteo, uscito vittorioso nell’unico precedente di tre anni fa proprio sul cemento di Cincinnati. Di acqua ne è passata sotto i ponti, ma se l’azzurro dovesse avere un rendimento buono con la sua combinazione servizio-dritto allora non dovrebbe aver problemi a far suo il match. Se invece ci dovessero essere problemi di continuità, Ramos è in grado di insidiarlo.

La partita tra Matteo Berrettini e Albert Ramos, valida per il primo turno degli US Open 2024, è la seconda in programma sul campo n.7 domani, preceduta dalla sfida del singolare femminile tra la rumena Cristian e la russa Kasatkina. Il programma prenderà il via alle 17.00 italiane. La trasmissione televisiva sarà garantita in chiaro da SuperTennnis e a pagamento dai canali di Sky Sport, con un’offerta che coinvolgerà Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (204), Sky Sport 251, Sky Sport 252. Sarà possibile seguire in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, NOW e su SkyGo. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

BERRETTINI-RAMOS US OPEN 2024

Lunedì 26 agosto (orari italiani)

Court 7 – Ore: 17:00

J. Cristian ROU vs D. Kasatkina

A. Ramos-Vinolas ESP vs M. Berrettini ITA

R. Opelka USA vs L. Musetti ITA

E. Navarro USA vs A. Blinkova

PROGRAMMA BERRETTINI-RAMOS US OPEN 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (204), Sky Sport 251, Sky Sport 252, SuperTennis.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport