WTA Palermo 2024, risultati 15 luglio: Begu vola agli ottavi senza perdere un game

La prima giornata del 35° Palermo Ladies Open, torneo di categoria WTA 250 in corso sulla terra battuta outdoor siciliana, va in archivio senza la presenza di azzurre in campo: cinque i match disputati per il primo turno, che si completerà domani.

La romena Irina-Camelia Begu approda agli ottavi senza perdere un game, a seguito del duplice 6-0 rifilato alla malcapitata spagnola Marina Bassols Ribera. Simile la vittoria della qualificata elvetica Jil Teichmann, che liquida con un doppio 6-1 un’altra qualificata, la serba Mia Ristic.

Avanza l’australiana Astra Sharma, che regola la russa Anna Blinkova, numero 6, con lo score di 6-0 7-5, mentre il derby tra qualificate tedesche va a Noma Noha Akugue, che piega la connazionale Mona Barthel col punteggio di 6-4 2-6 6-2.

La tennista teutonica agli ottavi affronterà la numero 2 del seeding, la ceca Karolína Muchová, in tabellone grazie ad una wild card, che approfitta del ritiro della polacca Katarzyna Kawa, giunto però quando lo score era sul 7-6 (14) 5-1 per la ceca.