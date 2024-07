Wimbledon, la pioggia imperversa ancora: le previsioni meteo e quanto si giocherà oggi

Il torneo di Wimbledon prosegue a stento, almeno per quanto riguarda i campi laterali. La pioggia infatti sta rendendo decisamente complicato il programma, con ritardi e slittamenti ai giorni successivi per diversi match di terzo turno e tabelloni che diventano decisamente farraginosi.

Dopo la pioggia abbondante scesa in apertura e in chiusura della giornata di ieri, sembrava che a Londra potessero esserci le condizioni per un sabato tranquillo e invece non è così, quantomeno finora. Dal sole che splendeva sui campi dell’All England Club nelle prime ore del mattino fino alle 10.00, la pioggia ha ricominciato a imperversare, ha fatto slittare l’inizio del programma alle 12.45 locali circa e i match sono stati interrotti nuovamente alle 13.30 locali.

Le previsioni non sono benauguranti fino alle 15.00 ora locale e prevedono ancora scrosci per la prossima ora, mentre nella seconda parte del pomeriggio e in serata il meteo dovrebbe migliorare e finalmente si dovrebbe giocare. Un torneo finora funestato dalla pioggia che non ne vuol sapere di aver pac.