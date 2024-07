Wimbledon 2024: Sinner ed Alcaraz cominciano il loro cammino. In campo altri otto azzurri

L’attesa è terminata ed oggi si alzerà il sipario su Wimbledon 2024. Sarà il primo Slam da numero uno del mondo per Jannik Sinner, che inizierà il suo cammino con il tedesco Yannick Hanfmann. Un esordio che dovrebbe essere tranquillo per l’altoatesino contro un avversario che non si è mai spinto oltre il primo turno nelle due partecipazioni ai Championships. Il sorteggio, come ben si sa, non è stato fortunato per il nativo di San Candido, visto che nel secondo turno ci potrebbe essere un delicatissimo derby azzurro con Matteo Berrettini. Anche il romano scenderà in campo quest’oggi, affrontando l’ungherese Marton Fucsovics, sicuramente un cliente molto scomodo sull’erba londinese visto che vanta un quarto di finale nel 2021.

Come da tradizione a Wimbledon sarà il campione uscente ad aprire il programma sul Centrale. Carlos Alcaraz comincerà la difesa del titolo contro il 21enne estone Mark Lajal, che ha brillantemente superato le qualificazioni e che per la prima volta sarà in un tabellone principale di un Grande Slam.

Esordio in tabellone a Wimbledon anche per Mattia Bellucci, che affronterà l’americano Ben Shelton. Dal numero 14 del mondo ci si aspettava un cammino totalmente diverso sull’erba in queste settimane, dove ha deluso davvero tantissimo con una sola vittoria all’attivo. Dall’altra parte della rete c’è un Bellucci che può impensierirlo e che è stato bravissimo nelle qualificazioni, superando anche avversari di valore come il belga David Goffin. In campo anche Lorenzo Sonego, a cui la fortuna nel sorteggio ha decisamente sorriso, visto che il piemontese esordirà con l’argentino Mariano Navone, probabilmente la miglior testa di serie possibile da affrontare sull’erba.

Impegno ostico, invece, per Matteo Arnaldi, che se la vedrà con l’americano Frances Tiafoe, numero ventinove del seeding. Una partita complicata e che potrebbe tranquillamente trasformarsi in una battaglia anche di cinque set. Ci sarà anche Fabio Fognini, il cui avversario di primo turno è cambiato, visto che non sarà più il tedesco Dominik Koepfer, ma il francese Luca Van Assche, ripescato come lucky loser.

Tra le partite più interessanti del tabellone maschile c’è sicuramente l’esordio del russo Daniil Medvedev, testa di serie numero cinque, che affronterà l’americano Aleksandar Kovacevic. Sempre nello stesso quadrante c’è il bulgaro Grigor Dimitrov, che se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic in un primo turno agevole. Casper Ruud non ha mai amato l’erba e Wimbledon (mai oltre il secondo turno) e sicuramente rischia contro l’australiano Alex Bolt. Primo turno scoppiettante tra il tedesco Jan-Lennard Struff e l’ungherese Fabio Maroszan.

In campo femminile esordio per Jasmine Paolini. La numero sette del mondo approccia a Wimbledon con ambizioni e con l’obiettivo di provare a raggiungere la seconda settimana. La toscana incrocerà la spagnola Sara Sorribes Tormo in un primo turno che non dovrebbe creare grandi preoccupazioni. Sempre sullo stesso campo ci sarà Martina Trevisan, che si troverà di fronte probabilmente un ostacolo insormontabile come l’american Madison Keys. Esordio anche per Sara Errani contro la ceca Linda Noskova in un altro primo turno difficilissimo per l’azzurra.

Esordio Coco Gauff e Aryna Sabalenka, rispettivamente la seconda e la terza testa di serie, che affronteranno le americane Caroline Dolehide ed Emina Bektas. Il pubblico britannico spera in Emma Raducanu, a cui è stato concesso un posto sul Centrale in un primo turno davvero affascinante con la russa Ekaterina Alexandrova.