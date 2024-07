Wimbledon 2024, Jasmine Paolini: “Sono stata aggressiva sin dall’inizio”

Jasmine Paolini sta diventando un’altra costante del tennis italiano. L’azzurra raggiunge la seconda settimana di uno Slam anche a Wimbledon, prendendosi lo scalpo di una combattiva Bianca Andreescu: un primo set combattuto, risolto al tiebreak, un secondo invece dominato dall’azzurra di Bagni di Lucca, che vuole mettere al sicuro la virtuale sesta posizione nel ranking.

Nonostante sia una delle tenniste più in vista del panorama internazionale dopo la finale del Roland Garros, l’azzurra sembra sempre un po’ emozionata nel trovarsi di fronte i tifosi del campo 1: “Mi sono divertita molto, è stato molto bello. Questo pubblico poi… siete così tanti! Un vero sogno giocare su questo campo e con un pubblico così affettuoso, grazie di avermi supportato così“.

“Penso di aver giocato una buona partita – spiega poi Jasmine sulla tattica attuata durante la sfida – sapevo che su questa superficie Bianca potesse fare molto bene. Ho cercato sin dall’inizio di essere aggressiva, sia al servizio che in risposta per prendere in mano il gioco, altrimenti avrei dovuto correre parecchio. Credo di aver fatto un buon lavoro“.

In questa partita, Paolini è andata parecchio a rete per i suoi standard, ottenendo degli ottimi dividendi (14/17 secondo le statistiche). E con il fondamentale delle volée, ammette candidamente: “Il doppio mi sta aiutando molto“.