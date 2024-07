Wimbledon 2024, Andy Murray rinuncia al singolare. Giocherà solo in doppio col fratello Jamie

Andy Murray ha preso la sua decisione, sicuramente molto sofferta e dolorosa, ritirandosi dal torneo di singolare di Wimbledon 2024 ma non cancellandosi dal tabellone di doppio in coppia con il fratello Jamie. Lo scozzese ha inoltre confermato che questa sarà la sua ultima apparizione da giocatore professionista nel Major londinese sull’erba dell’All England Club.

Una “Last Dance” imprevista di fatto per il due volte campione olimpico, a causa dell’operazione di due settimane fa per la rimozione di una cisti spinale che lo ha costretto ad una disperata corsa contro il tempo per poter scendere in campo a Wimbledon. Murray era stato ammesso nel tabellone principale di doppio insieme al fratello Jamie grazie ad una wild card.

In singolare il 37enne britannico avrebbe dovuto esordire quest’oggi sul centrale contro il ceco Tomas Machac, ma evidentemente non è riuscito a recuperare in tempo una condizione accettabile per poter competere in un match 3 su 5. Grande curiosità a questo punto per seguire il percorso di Andy in doppio, con il primo turno che potrebbe disputarsi già domani contro gli australiani Peers e Hijikata.