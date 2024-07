WEC, Toyota conquista la prima fila nella 6h San Paolo. 6° posto per la Ferrari n. 50

Toyota GR domina la scena nelle qualifiche della 6h di San Paolo, quinto appuntamento del FIA World Endurance Championship. I giapponesi hanno fatto la differenza, Kamui Kobayashi ha beffato Sébastien Buemi controllando con una relativa scioltezza gli ultimi concitati momenti d’azione.

L’auto n. 7 scatterà quindi davanti alla gemella n. 8, le Toyota hanno avuto la meglio nei confronti di Matt Campbell (Porsche Penske Motorsport n. 5), Alex Lynn (Cadillac Racing n. 2), Kevin Estre (Porsche Penske Motorsport n. 6) e la Ferrari 499P n. 50 con il vincitore dell’ultima 24h Le Mans Antonio Fuoco.

Le due Porsche di Hertz JOTA (n. 12 su n. 38) hanno concluso la prima metà dello schieramento precedendo Alessandro Pier Guidi (Ferrari n. 51) e Robin Frijns (BMW n. 20). Niente da fare, invece, per le due Alpine, le due Peugeot, e per la Ferrari n. 83 AF Corse, tutte vetture escluse dalla Q2 e di conseguenza anche dalla lotta per la pole-position.

Iron Dames Lamborghini n. 85 sorride in LMGT3 con Sarah Bovy. La belga ripete quanto fatto in casa a Spa-Francorchamps, imbattibile in Q1 e soprattutto in Q2 davanti a Alex Malykhin (Pure Rxcing Porsche n. 92) ed a Joshua Caygill (United Autosports McLaren n. 95). Lontana la BMW M4 GT3 n. 46 del Team WRT con anche Valentino Rossi, presente in 12ma piazza dopo il tempo siglato quest’oggi da Ahmad Al Harthy.

Domani alle 16.30 italiane il via della quinta sfida delle otto previste per il FIA WEC 2024.

CLASSIFICA QUALIFICHE 6H SAN PAOLO 2024

7 RUN Hypercar 1 Toyota Gazoo Racing CONWAY, Mike Toyota GR010 – Hybrid 0

8 RUN Hypercar 2 Toyota Gazoo Racing BUEMI, Sébastien Toyota GR010 – Hybrid 0

5 RUN Hypercar 3 Porsche Penske Motorsport CAMPBELL, Matt Porsche 963 0

2 RUN Hypercar 4 Cadillac Racing BAMBER, Earl Cadillac V-Series.R 0

6 RUN Hypercar 5 Porsche Penske Motorsport ESTRE, Kévin Porsche 963 0

50 RUN Hypercar 6 Ferrari AF Corse FUOCO, Antonio Ferrari 499P 0

12 RUN Hypercar 7 Hertz Team JOTA STEVENS, Will Porsche 963 0

38 RUN Hypercar 8 Hertz Team JOTA BUTTON, Jenson Porsche 963 0

51 RUN Hypercar 9 Ferrari AF Corse PIER GUIDI, Alessandro Ferrari 499P 0