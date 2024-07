Vuelta a España 2024, chi parteciperà? C’è Tiberi, Roglic sicuro e la suggestione Pogacar

Il Tour de France si è appena concluso con l’ennesima perla di Tadej Pogacar: lo sloveno ha conquistato la doppietta, dopo aver trionfato anche al Giro d’Italia. Ora manca solamente la Vuelta a España in questo 2024: che non venga l’idea al fenomeno della UAE Emirates di centrare addirittura il tris per chiudere il cerchio?

Al momento la risposta è no, ma le cose possono cambiare, visto che manca circa un mese al via. Lo squadrone emiratino in ogni caso avrà tra i partecipanti sicuramente qualche big: da Joao Almeida a Juan Ayuso, i gregari di questa Grande Boucle potrebbero essere i capitani in terra iberica per puntare al trionfo.

Ci sarà il campione uscente Sepp Kuss, che ha dovuto rinunciare al Tour de France per il Covid. Altro grande deluso è Primoz Roglic, uscito di scena prematuramente per una caduta: lo sloveno andrà a caccia del terzo titolo in Spagna.

Al momento confermati anche Richard Carapaz, maglia a pois al Tour, Mikel Landa, quinto in classifica generale, e il nostro Antonio Tiberi, reduce dal quinto posto al Giro d’Italia, a caccia di un altro step di crescita.