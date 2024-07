Volley, la Francia fatica al debutto, ma piega comunque la Serbia al tiebreak

Che fatica all’esordio delle Olimpiadi di Parigi 2024 per i padroni di casa e campioni in carica della Francia di Andrea Giani. I transalpini hanno faticato più del previsto contro la Serbia all’esordio, vincendo solo al tiebreak con il punteggio di 23-25, 25-17, 25-17, 21-25, 15-6, portandosi così provvisoriamente in testa al Gruppo A in attesa che giochino Slovenia e Canada.

Una partenza difficile per i transalpini, che hanno accusato un po’ di tensione di fronte al numerosissimo pubblico e alle tante aspettative riposte su questo gruppo. Dalla parte centrale del primo set la Francia è sempre rimasta dietro e non è riuscita a rimontare. Reazione che è arrivata nei due set successivi, dominati praticamente dall’inizio alla fine e mai in discussione. Quando il peggio sembrava passato, in vantaggio di 6-3 nel quarto, ecco che si è riavvertita un po’ di superficialità e la Serbia ne ha approfittato per portare tutto al tiebreak. Tiebreak che non ha poi avuto storia.

Servirà una Francia decisamente diversa per le prossime uscite con Canada e Slovenia e soprattutto in caso di passaggio del turno: il livello di queste Olimpiadi è alto e ci si può permettere pochissime distrazioni.