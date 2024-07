Volley, il Brasile passeggia sul Kenya alle Olimpiadi. Compitino per Gabi e Rosamaria

Il Brasile ha esordito con una netta vittoria nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, surclassando il modesto Kenya con uno schiacciante 3-0 (24-14; 25-13; 25-12). Le verdeoro, tra le grandi favorite per la conquista di una medaglia ai Giochi, hanno sbrigato la pratica in appena 56 minuti di gioco: tanto è bastato per regolare la compagine africana, la più debole presente in questa rassegna a cinque cerchi (qualificata in virtù del regolamento che prevede una rappresentanza continentale).

Le vice campionesse del mondo hanno giocato al piccolo trotto e si sono così portate in testa al gruppo B, agganciando la Polonia che ieri aveva avuto la meglio sul Giappone per 3-1: le prime due classificate dei tre gironi e le due migliori terze classificate si qualificheranno ai quarti di finale, tra tre giorni l’atteso scontro diretto tra le sudamericane e le asiatiche. Il CT Zè Roberto non ha fatto turnover e ha schierato la sua formazione tipo, giusto per entrare nel vivo della competizione.

In doppia cifra le centrali Thaisa (11 punti, 4 muri) e Ana Carolina Da Silva (13 punti, 5 muri), la schiacciatrice Gabi ha messo a segno 8 punti accanto ad Ana Cristina (6), top scorer l’opposto Rosamaria Montibeller (13 punti, 2 muri) sotto la regia di Fernanda Macris. Tra le fila del Kenya la migliore è stata Pamella Owino (7).