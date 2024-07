Volley, i possibili convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Parigi 2024: gli ultimi ballottaggi

Il dado è (quasi) tratto. La squadra che andrà a giocarsi qualcosa di importante ai Giochi Olimpici di Parigi nella pallavolo maschile è praticamente fatta e per Fefè De Giorgi c’è da prendere giusto le ultime decisioni che riguardano soprattutto il dodicesimo uomo e anche il tredicesimo, la riserva che potrà essere utilizzata solo in caso di infortunio di qualcuno della rosa titolare.

Nel ruolo di alzatore solo certezze. Il capitano, campo del mondo e d’Italia in carica Simone Giannelli è titolare inamovibile il suo secondo è Riccardo Sbertoli che arriva da un periodo non facile a causa della frattura al dito della mano destra che lo ha costretto a un lungo stop qualche mese fa. Il dito è a posto e Sbertoli ha dimostrato tutto il suo valore nell’ultima settimana di gare della VNL e nei quarti di finale contro la Francia dove l’Italia ha sfiorato il passaggio del turno.

Nel ruolo di schiacciatore ricevitore i titolari fissi sono Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, mentre il ruolo di prima riserva, anche grazie alle ultime prestazioni da titolare, dovrebbe essere ricoperta da Luca Porro che ha scalato le posizioni in questi ultimi mesi. Potrebbe esserci una volata tra Mattia Bottolo, che ha guadagnato terreno nelle ultime settimane, e Francesco Recine: due giocatori preziosi, dalle caratteristiche tutto sommato non agli antipodi. Quello escluso potrebbe giocarsi il posto da riserva assieme a Laurenzano e forse Gironi, che, in questa volata, ha il vantaggio di poter ricoprire due ruoli.

Anche sui due opposti che De Giorgi porterà con sè in Francia ci sono pochi dubbi. Yuri Romanò sarà titolare come lo è stato dal 2021 in poi in questa Nazionale che si è presa tante soddisfazioni, mentre Alessandro Bovolenta ha fornito garanzie sufficienti in VNL, sia entrando in corsa, sia da titolare (con qualche black out) al tecnico pugliese che dunque lo convocherà.

Al centro giochi fatti per i tre prescelti, Gianluca Galassi, Roberto Russo e Simone Anzani. Un eventuale quarto potrebbe essere Leandro Mosca ma difficilmente ci potrà essere posto per il quarto centrale. Nel ruolo di libero inattaccabile Fabio Balaso con Laurenzano, appunto, in lizza per essere chiamato come eventuale riserva.