Volley femminile, la Polonia asfalta il Kenya. La squadra di Lavarini è ai quarti e aspetta il Brasile per l’ultima sfida del girone

Tutto come da facile copione nella partita che chiude la South Paris Arena 1 per quel che riguarda il torneo di volley femminile alle Olimpiadi 2024. La Polonia surclassa il Kenya con un rotondo e netto 3-0 (25-14 25-17), andandosi a prendere la vetta del girone e la qualificazione ai quarti di finale. Polacche che ora potranno sedersi comode a vedere Brasile-Giappone, match dal quale dipenderà il risultato che servirà a Joanna Wolosz contro le sudamericane per il primo posto.

Bastano cinquantanove minuti alle ragazze di Stefano Lavarini per archiviare la pratica Kenya, con il coach italiano che ha anche girato tutto il roster, concedendo a turnazione riposo alle titolari. Polacche che si comportano molto bene in attacco (44/75), mentre le africane faticano dannatamente a mettere palla a terra. Sei muri e sei ace per la Polonia, che ha giocato questa partita con il pilota automatico. La miglior marcatrice delle biancorosse è Natalia Medrzyk, che con i suoi 13 punti a referto è l’unica ad andare in doppia cifra.

Si ferma a 9 punti Magdalena Stysiak, mentre per il Kenya sono in due sopra i dieci punti: Pamella Adhiambo Owino (14) e Veronica Adhiambo Oluoch (13). Africane che provano a rimanere agganciate alle polacche il più possibile, ma sei punti consecutivi delle ragazze di Lavarini dal 7-6 indirizzano il primo parziale. Ben poca battaglia anche nel secondo set, con la musica che non sarà destinata a cambiare fino alla fine dell’incontro. Una partita gestita senza patemi dalla Polonia, che ora si concentrerà sull’ultima partita del girone per poi iniziare la fase ad eliminazione diretta.