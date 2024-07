Volley femminile, il calendario delle amichevoli dell’Italia prima delle Olimpiadi: date, orari, avversarie

L’Italia si sta preparando per le Olimpiadi di Parigi 2024, dove si presenterà tra le grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro. La nostra Nazionale di volley femminile ha vinto la Nations League in maniera autoritaria e si candida a un ruolo importante ai Giochi, che incominceranno venerdì 26 luglio con la Cerimonia d’Apertura lungo la Senna. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno impressionato nell’ultimo mese, alzando al cielo il prestigioso trofeo internazionale e facendo capire di essere tornate dallo smarrimento della passata annata agonistica.

Le azzurre saranno impegnate nel girone C contro Turchia, Olanda e Repubblica Dominicana: tre impegni decisamente ostici per le nostre portacolori, che hanno però tutti i mezzi per qualificarsi ai quarti di finale (passano le prime due classificate dei tre raggruppamenti e le due migliori terze) e per cercare il colpaccio nella fase a eliminazione diretta. Sotto i riflettori ci saranno soprattutto l’opposto Paola Egonu, le schiacciatrici Caterina Bosetti e Myriam Sylla, la regista Alessia Orro, la capitana Anna Danesi, il libero Monica De Gennaro.

Prima della rassegna a cinque cerchi, però, l’Italia giocherà un’amichevole di avvicinamento all’evento più importante della stagione. La nostra Nazionale affronterà la Serbia al PalaWanny di Firenze nella giornata di martedì 9 luglio (ore 19.00): si preannuncia un impegno molto interessante contro le Campionesse del Mondo trascinate da Tijana Boskovic e allenate da Giovanni Guidetti. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO AMICHEVOLI ITALIA VOLLEY FEMMINILE PRIMA DELLE OLIMPIADI

Martedì 9 luglio

Ore 19.00 Italia vs Serbia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA AMICHEVOLI VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.