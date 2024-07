Volley femminile, come si muove il mercato? Acquisti e cessioni in Serie A1: arriva Gabi, Egonu resta, Danesi si sposta

Il volley mercato femminile si sta rivelando particolarmente movimentato in Serie A1. Conegliano ha cambiato le due schiacciatrici: saluta due big assolute come le statunitensi Plummer (all’Eczacibasi) e Robinson (ad Atlanta) e dentro due fuoriclasse incredibili come la brasiliana Gabi (dal VakifBank) e la cinese Zhu Ting (da Scandicci). Il resto del sestetto delle Campionesse d’Italia non cambia: la palleggiatrice Wolosz, l’opposto Haak, le centrali Marina Lubian e Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro.

Milano cambierà allenatore (Lavarini prende il posto di Gaspari) e perderà un libero di razza come Castillo (a Scandicci), addio anche alle centrali Folie (a Houston) e Rettke (Eczacibasi) per abbracciare Anna Danesi (da Novara), la centrale serba serba Kurtagic (dal Nantes) e il libero francese Gelin (dal Levallois Parigi). Il resto della formazione meneghina non cambia: Paola Egonu opposto, Alessia Orro in cabina di regia, Myriam Sylla e Cazaute di banda.

Grandi cambi anche per Scandicci, che perde Zhu Ting, la centrale Washington (a Salt Lake) e coach Barbolini (a Houston): arrivano l’allenatore Antiga, la bomber Mingardi (seconda alle spalle di Antropova), la centrale Baijens (dallo Schwerin) per affiandare Da Silva, Bajema sarà un’alternativa di banda a Ruddins e Herbots. Novara ha perso pezzi pregiati come Danesi, la schiacciatrice Caterina Bosetti (al VakifBank) e la centrale Chirichella (a Conegliano, dove non dovrebbe essere titolare) ma gli arrivi del martello Ishikawa (da Firenze), della centrale Aleksic (da Vallefoglia) e della schiacciatrice Tolok (da Vallefoglia) arricchiranno il sestetto titolare in cui permangono la regista Bosio, la bomber Akimova, la centrale Bonifacio e il libero Fersino.

Chieri saluta la palleggiatrice Malinov (allo Zerin Spor) e l’opposto Grobelna (in Giappone), sostituite da van Aalen (dal VakifBank) e Gicquel (dal Nilufer). Pinerolo si è rinforzata sensibilmente con l’opposto Smarzek (da Casalmaggiore) e la centrale Sylves (da Cuneo). Altri spostamenti interessanti? A Firenze arrivano Nervini (da Bergamo) e Malual (da Milano), Ungureanu da Pinerolo a Perugia (neopromossa), Cuneo ha acquistato il titolo di Casalmaggiore.