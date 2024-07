Volley, cos’è la classifica combinata alle Olimpiadi 2024? Come si forma: decide il tabellone dai quarti alla finale

Ci sarà una grande novità per quanto riguarda i tornei di volley alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il numero di squadre partecipanti sarà identico a quello delle ultime edizioni (12), ma cambierà la distribuzione: non più due gironi da sei formazioni ciascuno, ma tre gruppi da quattro compagni.

Rivoluzione radicale anche per la composizione del tabellone a eliminazione diretta: prima si adottava il semplice meccanismo a incroci (prima contro quarta dell’altra girone, seconda contro terza e via dicendo), ora invece si utilizzerà la classifica combinata. Ai quarti di finale si qualificheranno le prime due classificate dei tre gironi e le due migliori terze, ma come verrà delineato il tabellone?

Si utilizzerà appunto il meccanismo della classifica combinata. Le vincitrici dei tre gruppi occuperanno le prime tre posizioni, a definire il piazzamento preciso saranno nell’ordine: numero di vittorie, numero di punti, quoziente set, quoziente punti. Le posizioni tra la terza e la sesta saranno riservate alle seconde classificate, ordinate sempre in base ai parametri precedenti. Settima e ottava piazza saranno per le due compagini terze classificate.

A questo punto gli incroci saranno i consueti: prima contro ottava, seconda contro settima, terza contro sesta, quarta contro quinta. Potrebbe benissimo succedere che ai quarti di finale si disputino incontri già giocati nella fase a gironi, ad esempio una prima classificata potrebbe affrontare una terza o una seconda.

COME SI FORMA LA CLASSIFICA COMBINATA DI VOLLEY ALLE OLIMPIADI

Posizioni 1, 2, 3: sono riservate alle vincitrici dei tre gironi, ordinate in base a numero di vittorie, numero di punti, quoziente set, quoziente punti.

Posizioni 4, 5, 6: sono riservate alle seconde classificate dei tre gironi, ordinate in base a numero di vittorie, numero di punti, quoziente set, quoziente punti.

Posizioni 7, 8: sono riservate alle due migliori terze classificate, ordinate in base a numero di vittorie, numero di punti, quoziente set, quoziente punti.

COME SI DELINEA IL TABELLONE DI VOLLEY ALLE OLIMPIADI

La prima della classifica combinata affronta l’ottava; la seconda la settima; la terza la sesta; la quarta la quinta. Il tabellone sarà quindi il seguente, con le successive combinazioni per le semifinali:

[1] vs [8]

[4] vs [5]

[2] vs [7]

[3] vs [8]