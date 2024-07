Volley, Brasile senza Allan contro l’Italia alle Olimpiadi: opposto infortunato, c’è la sostituzione

Il Brasile non potrà contare sull’opposto Alan De Souza in vista della partita contro l’Italia, incontro valido per la fase a gironi del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il bomber ha infatti accusato un dolore al polpaccio sinistro qualche giorno fa, ha saltato gli ultimi allenamenti e non è riuscito a recuperare in vista del match di debutto ai Giochi. I verdeoro perdono un terminale offensivo di lusso in vista del confronto con i Campioni del Mondo.

Lo staff medico ha deciso di escludere l’attaccante dal confronto di domani, ma si è dichiarato ottimista in vista di un possibile recupero per i successivi incroci con Polonia ed Egitto. Nel frattempo entra al suo posto la riserva designata dai verdeoro, ovvero lo schiacciatore Henrique Honorato.

L’opposto scelto per fronteggiare l’Italia sarà dunque Darlan Souza, schierato in diagonale con Bruninho o Fernando Kreling. Permangono i dubbi sul martello Yoandy Leal dopo lo stop di ieri in allenamento (non sono stati comunicati aggiornamenti medici), il reparto di banda è completato dall’altro titolare Ricardo Lucarelli, Lukas Bergmann e Adriano Xavier.