Vittoria preziosa per Fabio Fognini a Wimbledon: il balzo nel ranking ATP è sensibile

Fabio Fognini ha iniziato in maniera convincente il proprio percorso a Wimbledon. Il veterano ligure, vista la defezione del tedesco Dominik Koepfer, ha affrontato un avversario diverso da quello che il sorteggio gli aveva riservato. Il riferimento è al giovane francese Luca Van Assche.

Fognini si è imposto in maniera chiara con il punteggio di 6-1 6-3 7-5, mettendo in mostra alcuni colpi del suo vasto repertorio, al cospetto di un tennista che sull’erba non è parso così a proprio agio. Un risultato che in classifica ha dei riflessi importanti per il nostro portacolori. Un’affermazione, infatti, che ha permesso all’azzurro di portarsi al n.83 del ranking virtuale.

Nel prossimo turno la sfida sarà contro la testa di serie n.8, Casper Ruud. Una partita che, nonostante la netta differenza di classifica, potrebbe essere aperta. Il norvegese, infatti, su questa superficie non ha mai fatto vedere grandi cose e Fabio potrebbe avere il tennis per impensierirlo o, quantomeno, creargli qualche grattacapo. Certamente, sarà fondamentale il rendimento al servizio.

Di seguito le proiezioni del ranking di Fabio Fognini:

RANKING WTA DI FABIO FOGNINI

Ranking virtuale con la qualificazione al secondo turno di Wimbledon: numero 83, 677 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione al terzo turno di Wimbledon: numero 81, 727 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione agli ottavi di finale di Wimbledon: numero 65, 827 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione ai quarti di finale di Wimbledon: numero 44, 1027 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione alla semifinale di Wimbledon: numero 28, 1427 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione alla Finale di Wimbledon: numero 19, 1927 punti.

Ranking virtuale con la vittoria del torneo di Wimbledon: numero 14, 2627 punti.