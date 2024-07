Viola Scotto di Carlo, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto: scheda e giorni di gara

Viola Scotto Di Carlo ha una bella storia alle spalle che rende ancora più soddisfacente la chiamata in Nazionale, frutto di un miglioramento sensibile nei 100 farfalla. Per chi sta a Napoli non sempre è semplice allenarsi a due passi da casa. Lei ha scelto di andare a Caserta, macinando km su km. Ha trovato l’anno giusto per fare il salto di qualità e a Parigi sarà al via nei 100 farfalla individuali e nella 4×100 mista donne e mista mista. Nella gara individuale molto difficile superare anche il primo turno, visto il livello, mentre nella seconda e terza la finale si può fare

Nome: Viola

Cognome: Scotto di Carlo

Luogo e data di nascita: Bacoli (NA), 27/6/2003

Sport e disciplina: nuoto, 100 farfalla, 4×100 mista mista, 4×100 mista femminile

Quando gareggia: 27/28 luglio (100 farfalla), 2 agosto (4×100 mista mista), 3/4 agosto (4×100 mista donne)