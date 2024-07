VIDEO Tour de France 2024, l’arrivo dell’ottava tappa Girmay trionfa in maglia verde

Splende la maglia verde di Biniam Girmay sul traguardo dell’ottava tappa con arrivo a Colombey-les-Deux-Eglises. L’eritreo della Intermarché-Wanty concede la doppietta in questo Tour de France 2024 dopo il meraviglioso successo nella terza tappa a Torino. Una volata fenomenale quella del ciclista africano, che ha fatto al differenza sulla leggera salitella, rimontando perfettamente Jasper Philipsen, ancora secondo, e resistendo anche alla risalita di Arnaud De Lie, terzo.

Inizio di tappa molto particolare con lo scatto pronti-via di tre corridori: la coppia della EF Education – EasyPost con Stefan Bissegger e Neilson Powless e la maglia a pois Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). Bissegger e Powless si fermano ed attendono il gruppo, Abrahamsen resta da solo davanti e da lì in poi calma piatta. Per il norvegese addirittura margine di 6′, ma poi le compagini dei velocisti a mano a mano sono andate a ridurre il gap, fino a raggiungerlo a 15 chilometri dall’arrivo.

A quel punto comincia la lunghissima lotta per una volata decisamente complicata, visto un arrivo in leggera salita. Il velocista francese della Cofidis, Bryan Coquard, prova ad anticipare tutti. Poi è il turno di Philipsen ad uscire per primo, ma Girmay non si fa sorprendere ed è lui a festeggiare per la seconda volta in questo Tour.

Seconda piazza per un delusissimo Jasper Philipsen, con il velocista della Alpecin-Deceuninck che deve ancora rimandare la prima vittoria in questo Tour. Terzo posto per Arnaud De Lie (Lotto Dstny), poi Ackermann e van den Berg.

