VIDEO Tour de France 2024, l’arrivo della quarta tappa: l’assolo di Tadej Pogacar a Valloire

Tadej Pogacar sferra il primo colpo a tutti gli avversari nella quarta tappa del Tour de France. Il campione sloveno trionfa in solitaria all’arrivo di Valloire dopo l’attacco nell’ultimo chilometro del Galibier e dopo un’azione davvero eccezionale sulla discesa conclusiva. Il capitano della UAE Emirates torna ad indossare la maglia gialla e si presenterà alla cronometro di venerdì con un buon margine sui rivali.

Jonas Vingegaard ha provato a tenere il passo dello sloveno dopo l’attacco sul Galibier, ma Pogacar ha cambiato più volte ritmo sui curvoni della storica salita del Tour, riuscendo a scollinare con 8 secondi di vantaggio sul danese. In discesa, però, il corridore del Team Visma | Lease a Bike ha fatto fatica, perdendo secondi prezioni nei confronti del rivale e venendo poi risucchiato dal gruppetto alle sue spalle.

Infatti in seconda posizione a 35 secondi ha concluso un ottimo Remco Evenepoel, che non è riuscito a stare dietro ai due grandi favoriti in salita, ma ha perso poco, rientrando prontamente su Vingegaard in discesa. Terzo posto per un fantastico Juan Ayuso con lo stesso distacco di Evenepoel. Quarto in loro compagnia un Primoz Roglic che ha saputo limitare i danni, ma che non è sembrato nelle migliori condizioni.

Alla fine Vingegaard è solamente quinto a 37 secondi in compagni dello spagnolo Carlos Rodriguez. Settimo chiude Mikel Landa a 53 secondi insieme a Joao Almeida, con il portoghese che è stato eccezionale nel lavoro della UAE sul Galibier. Nono Giulio Ciccone ad oltre due minuti e mezzo, con l’azzurro della Lidl-Trek che riesce comunque a conservare un posto in Top-10 nella generale.

VIDEO ARRIVO QUARTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024