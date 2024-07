VIDEO Tour de France 2024, l’arrivo della diciottesima tappa: arriva la fuga, Campenaerts batte Vercher e Kwiatkowski

Finale scontato a Barcelonnette, in una giornata che era disegnata per gli attaccanti. E da un gruppo di trentasei uomini viene fuori Victor Campenaerts, che vince la diciannovesima tappa del Tour de France 2024. L’alfiere della Lotto Dstny batte in una volata a tre il francese Mattéo Vercher (TotalEnergies) e il polacco Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), con gli altri componenti del gruppo attaccanti arrivati ad una ventina di secondi.

Inizio a tutto fuoco con scatti e contro scatti per riuscire ad entrare in una fuga che era lampante avrebbe avuto quasi la certezza di arrivare al traguardo. Molto attivi Mathiue Van der Poel e Wout Van Aert, con il campione del mondo in carica che praticamente è entrato in tutti i tentativi, tranne però quello buono. Il belga invece è stato più attento su quali attacchi seguire, fino a ritrovarsi nel gruppone da 36 uomini che ha caratterizzato tutta la tappa (anche se poi non è stato così lesto da cogliere il momento decisivo per il successo). Il gruppo maglia gialla infatti, sempre tirato dalla UAE Team Emirates, ha vissuto una giornata di totale tranquillità, arrivando con poco meno di quindici minuti di ritardo.

L’accordo, e il lungo impasse della fase centrale, è terminato ai piedi Côte de Saint-Apollinaire, con Ben Helay ad aprire i fuochi d’artificio. L’attacco decisivo è arrivato a poche centinaia di metri dall’ultimo scollinamento, con Kwiatkowski che ha dato il via all’azione che ha scremato la fuga fino a creare il terzetto, con il polacco accompagnato da Campenaerts e Vercher, che è arrivato a giocarsi la vittoria.

Il francese all’interno dell’ultimo chilometro è il primo a provare ad anticipare, con Kwiatkowski che lo bracca facilmente. Il polacco poi fa davanti tutti gli ultimi 500 metri, con la volata lanciata da Campanaerts negli ultimi 200 metri. Il belga è imprendibile, e va così a prendersi il successo n.12 in carriera, il 15° per la sua squadra al Tour de France, ma il primo da quattro anni a questa parte. Di seguito il video dell’arrivo della 17ma tappa del Tour de France.

VIDEO ARRIVO DICIOTTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024