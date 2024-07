VIDEO Canottaggio, riviviamo l’argento olimpico del 4 di coppia

C’era grande attesa per il quattro di coppia maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 per l’Italia e l’imbarcazione azzurra non ha deluso, andando a prendersi la medaglia d’argento a distanza di 16 anni dall’ultima volta a Pechino 2008. A salire sul podio quest’oggi sono Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili, che riscattano la delusione patita tre anni fa a Tokyo.

Doveva essere un fantastico duello con i Paesi Bassi, ma l’equipaggio olandese ha dominato dall’inizio alla fine. Gli azzurri provano ad iniziare forte ma sono comunque in ritardo dopo 500 metri. I Paesi Bassi cominciano ad allungare sempre di più e la sfida per l’Itala si sposta contro Polonia e Gran Bretagna.

Attorno ai 1250 metri c’è una leggera flessione dell’equipaggio azzurro, i Paesi Bassi scappano via e l’Italia subisce l’attacco della Polonia, che ai 1500 metri passa a 1″25 dalla testa, con l’Italia terza a 1″67. Negli ultimi 500 metri arriva il contrattacco degli azzurri ai danni della Polonia.

Alla fine è oro per i Paesi Bassi, mentre per l’Italia arriva un argento importante e che è anche la prima medaglia in questi Giochi per il canottaggio azzurro a Parigi 2024. Il bronzo, invece, è per la Polonia.