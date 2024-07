Verena Steinhauser, Olimpiadi Parigi 2024 triathlon: scheda e giorni di gara

Verena Steinhauser prenderà parte per la seconda volta consecutiva alle Olimpiadi: a Tokyo fu ventesima nella gara individuale ed ottava con la staffetta, mentre a Parigi vorrà centrare la top ten nella prima specialità per poi provare ad avvicinare la top five col quartetto azzurro. Lo scorso anno ai Giochi Europei fu settima a livello individuale e sesta con la staffetta mista, ragion per cui è lecito pensare che una delle due frazioni femminili a Parigi 2024 possa essere sua (a Tokyo fu schierata in apertura).

Nome: Verena

Cognome: Steinhauser

Luogo e data di nascita: Bressanone, 14/10/1994

Sport e disciplina: Triathlon, individuale femminile ed eventuale staffetta mista (frazioni femminili da definire)

Quando gareggia: Prova individuale femminile 31 luglio ore 08.00, eventuale staffetta mista 5 agosto ore 08.00