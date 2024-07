Vela, Olimpiadi Parigi 2024: tutti gli equipaggi iscritti classe per classe. Italia presente in 9 eventi

Dal 28 luglio all’8 agosto Marsiglia ospiterà le regate di vela valevoli per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. In un palcoscenico così suggestivo si preannuncia grande spettacolo, con dieci titoli da assegnare tra settore maschile (4), femminile (4) e gli eventi misti (2). L’Italia sarà presente in nove classi su dieci, avendo mancato il pass a cinque cerchi solo nello skiff 49er uomini.

Obiettivo bis olimpico dopo un triennio sensazionale per la coppia Ruggero Tita/Caterina Banti nel Nacra 17, ma possono provarci per il bersaglio grosso anche Nicolò Renna e Marta Maggetti nell’iQFoil (nuova tavola olimpica da windsurf). Buone chance di medaglia inoltre per Riccardo Pianosi nel Formula Kite e Jana Germani/Giorgia Bertuzzi nello skiff 49erFX.

Podio difficile ma non impossibile infine per Lorenzo Chiavarini nel singolo maschile ILCA 6, Chiara Benini Floriani nel singolo femminile ILCA 6, Maggie Pescetto nel kite ed Elena Berta/Bruno Festo nel 470 misto. Di seguito l’entry list definitiva con tutti gli equipaggi iscritti nella vela alle Olimpiadi di Parigi 2024 in ciascuna delle dieci classi in programma.

