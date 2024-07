Vela, Marta Maggetti macina ottimi risultati e si avvicina alla semifinale olimpica nel windsurf

Marta Maggetti si conferma estremamente competitiva nelle acque di Marsiglia e resta pienamente in corsa per l’accesso diretto in semifinale nel windsurf (classe iQFoil) femminile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nel pomeriggio sono state completate quattro prove di Slalom, dopo aver dovuto interrompere in corso d’opera la Marathon a causa dell’assenza di vento, portando a quota 11 le regate di flotta disputate sin qui nella Opening Series.

La cagliaritana, ottima terza al momento della sospensione della Marathon, ha messo in evidenza una notevole costanza di rendimento negli Slalom raccogliendo un ottavo e poi tre quarti posti consecutivi che le consentono di difendere una preziosa terza piazza assoluta nella classifica generale con 39 punti netti (scartando un 20 ed un 11).

L’azzurra ha allungato a +18 sulla francese Helene Noesmoen e a +26 sulla peruviana Maria Belen Bazo German, avvicinandosi dunque alla qualificazione diretta per la semifinale (garantita alla seconda e alla terza classificata delle Opening Series). Quasi imprendibile ormai la britannica Emma Wilson (oggi 1-1-3-1 di parziale), che deve gestire un margine di 19 punti sull’israeliana Sharon Kantor e 28 su Maggetti per blindare l’accesso in finale e garantirsi di conseguenza un posto sul podio olimpico.