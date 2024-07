Vela, Marta Maggetti chiude in crescendo la giornata ed è sempre in zona podio nel windsurf alle Olimpiadi

L’Italia continua a recitare un ruolo da protagonista nelle acque di Marsiglia, teatro delle competizioni di vela ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo due giornate complicate sul piano meteorologico a causa del vento leggero, quest’oggi le condizioni sono migliorate e hanno consentito lo svolgimento di tutte le prove pianificate nel windsurf femminile (classe iQFoil), nel dettaglio due prove Slalom e tre Course.

Marta Maggetti, nonostante un paio di regate difficili (21-11 nella seconda e terza della Race di oggi), ha tenuto alta l’asticella collezionando un terzo e due quarti posti parziali che le hanno consentito di attestarsi in terza piazza nella classifica generale con 30 punti netti dopo sette prove complessive. Un ottimo avvio di settimana dunque per la cagliaritana, sempre pienamente in corsa per l’accesso alla Medal Series, fase finale della competizione in cui verranno assegnate le medaglie a Cinque Cerchi.

La campionessa mondiale del 2022, con il gioco degli scarti (al momento viene eliminato solo il peggior risultato di ciascuna atleta), insegue a -22 dalla capolista britannica Emma Wilson e a -5 dall’israeliana Sharon Kantor, ma può contare su un importante vantaggio di 13 punti sulla sorprendente peruviana Maria Belen Bazo German e 15 sulla quotata francese Helene Noesmoen.