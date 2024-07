Vela: Germani/Bertuzzi entrano nella Medal Race del 49erFX alle Olimpiadi di Parigi 2024

Jana Germani e Giorgia Bertuzzi entrano in Medal Race alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo un’ultima giornata altamente positiva l’equipaggio azzurro impegnato nella classe 49erFx è riuscito a chiudere la classifica generale al sesto posto, staccando così il pass per la regata decisiva.

Una grande prova di carattere: spalle al muro dopo il 17-17-16 rimediato ieri, le azzurre hanno cominciato la propria corsa con qualche patema di troppo, non andando oltre la tredicesima moneta nel terz’ultimo round a disposizione. Il cambio di passo arriva però alla decima regata, contrassegnata da una terza posizione poi replicata anche nell’ultima uscita, dove la triestina e la gardesana sono riuscite a mantenere il piazzamento dall’inizio alla fine.

Malgrado tutto, la rincorsa alla medaglia risulta molto complicata. Germani/Bertuzzi infatti hanno terminato la prima fase con 92 punti netti. Aritmetica alla mano, considerando la distribuzione dei punti in Medal Race, il binomio potrebbe sperare di acciuffare il bronzo, anche se dovrà comunque sperare in combinazioni non facili da prevedere.

In testa alla classifica generale spiccano le francesi Sarah Steyaert/ Charline Picon, leader con 67 punti netti: vicine invece le neerlandesi Odile van Aanholt-Annette Duetz, seconde con 69. Le svedesi Vilma Bobeck/Rebeca Netzler occupano invece il gradino più basso del podio con 74, arginando le norvegesi Helene Naess/Marie Roenningen, quarte con 76, e le tedesche Maria Bergmann/Hanna Wille, quinte con 84.

Salvo possibili slittamenti causati dall’assenza di vento, la Medal Race si disputerà domani (giovedì 1 agosto) a partire dalle 15:43