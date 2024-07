Vela, Germani/Bertuzzi cambiano marcia ed entrano in zona podio nei 49erFX dopo 6 regate alle Olimpiadi

Seconda giornata esaltante per i colori azzurri nelle acque di Marsiglia, che sta ospitando le competizioni di vela ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, dopo un day-1 interlocutorio in condizioni meteo al limite con vento leggero, hanno sistemato la fase di partenza facendo poi valere la velocità messa in mostra già ieri e attestandosi stabilmente nelle posizioni di vertice tra i 49erFX.

L’equipaggio azzurro ha saputo esaltarsi in condizioni di vento leggero, dominando la prima prova del giorno e archiviando successivamente un terzo e sesto posto molto importanti per scalare la classifica generale fino alla zona podio. Germani/Bertuzzi sono balzate infatti in terza posizione assoluta con 28 punti netti, a -18 dalla Francia capolista (Steyaert/Picon) e a -8 dai Paesi Bassi (Van Aanholt/Duetz).

Italia che deve comunque guardarsi le spalle in vista delle prossime giornate, avendo a disposizione un piccolo margine di 7 punti su Germania (Bergmann/Wille) e Australia (Price/Haseldine), appaiate in quarta piazza. Più distanti tutte le altre, a partire dagli Stati Uniti (Roble/Shea) sesti a -12 dal bronzo virtuale.

Nella competizione maschile degli skiff (49er) c’è la Nuova Zelanda al comando con McHardie/McKenzie che hanno un vantaggio di 6 punti sull’Irlanda (Dickson/Waddilove) e 14 sulla Spagna (Botin/Trittel Paul).