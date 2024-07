Vela, cosa è successo a Nicolò Renna: la sfortuna, due ultimi posti ed il ricorso vinto (parzialmente) a fine giornata

Nicolò Renna ieri è stato vittima di un episodio particolarmente sfortunato a Marsiglia, non potendo concludere le prime due prove Slalom della giornata nel windsurf (classe iQFoil) maschile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un doppio DNF che ha fatto sprofondare temporaneamente l’azzurro (2° dopo la regata inaugurale di due giorni fa) in classifica generale, complicando il suo tentativo di vincere le Opening Series e approdare così direttamente in finale.

“Purtroppo durante la prima prova si è rotto il boma, cose che succedono. La seconda prova ho cercato di partire ma non c’erano i tempi per riuscire a sistemare completamente la sostituzione per cui ho perso anche la seconda prova. Peccato perché le prove di oggi con questo vento mi hanno fatto divertire molto e non averne potute concludere due mi spiace. Per il resto ho buone sensazioni. Ora gli errori sono da ridurre al minimo per non perdere ulteriori punti in classifica“, ha spiegato il campione del mondo in carica al sito federale.

Tanta sfortuna dunque per il 23enne trentino, che ha avuto il merito di reagire nelle ultime tre regate di ieri conquistando un quarto, un secondo ed un quinto posto parziali. Una serie di ottimi piazzamenti che hanno consentito a Renna di risalire la graduatoria, potendo scartare al momento il suo peggior risultato (dopo il completamento dell’ottava prova, scarterà anche un secondo punteggio).

A fine giornata l’Italia ha sporto reclamo, dato che il guasto tecnico è stato dovuto a un difetto del boma fornito dall’organizzazione, con l’obiettivo di cancellare almeno uno dei due DNF. In effetti la giuria ha dato ragione al windsurfista azzurro, concedendo il redress per la Race 2 ma non per quella successiva (perché si è ritirato subito dopo la partenza, non rendendosi conto prima dei problemi alla connessione del boma dopo la sostituzione). Renna, potendo usufruire della cosiddetta “riparazione”, incassa al momento un punteggio di 7.6 (la media di tutti i suoi piazzamenti negli Slalom, escludendo la prova in questione) al posto del DNF riportandosi così in seconda piazza assoluta.