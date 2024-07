Valentina Trapletti, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Valentina Trapletti arriva a Parigi con alle spalle una stagione costellata di grandi risultati, la migliore stagione alla soglia dei 40 anni. E’ in azzurro dal 2009, è spesso stata protagonista a livello internazionale ma mai come quest’anno quando ha vinto per l’Italia il titolo iridato della staffetta ad Antalya, permettendo (a causa dell’infortunio di Stano) alla squadra azzurra di essere presente a Parigi e ha conquistato l’argento agli Europei di Roma alle spalle di Antonella Palmisano. L’obiettivo è un posto nella top 10 ma il sogno è lottare per il podio.

Nome: Valentina

Cognome: Trapletti

Luogo e data di nascita: Magenta (MI) 12/7/1985

Sport e disciplina: : atletica, marcia 20 km, maratona di marcia a staffetta mista

Quando gareggia: 1 agosto (marcia 20 km femminile), 7 agosto (maratona di marcia a staffetta mista)