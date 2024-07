Tv, la storica Novantesimo Minuto cancellata dalla domenica pomeriggio

I tempi cambiano, e anche ciò che per almeno due generazioni è stato imprescindibile ora non lo è più. Novantesimo Minuto, spesso nota anche come 90° Minuto, la storica trasmissione Rai riepilogativa delle partite di Serie A, non sarà più come la si conosceva. La Rai, infatti, ha deciso di non utilizzare più il suo storico format nel modo noto, cioè alla domenica pomeriggio, ma userà altri due spazi nella settimana: maggiori dettagli sulla vicenda si conosceranno alla presentazione dei palinsesti prevista per oggi a Napoli.

Nata nel 1970 dalle menti di Maurizio Barendson e Paolo Valenti, Novantesimo Minuto ha avuto successo enorme per due ragioni: la possibilità di vedere le immagini dai campi della Serie A a poca distanza dalla fine degli incontri e, va detto, anche una certa iconicità dei vari inviati, alcuni dei quali sono rimasti nell’immaginario collettivo di un’altra epoca. Valenti rimase alla conduzione fin quasi alla sua morte, avvenuta nel 1990. Seguirono Fabrizio Maffei (a più riprese), Gian Piero Galeazzi, Paola Ferrari, Franco Lauro, Marco Mazzocchi, Simona Rolandi e Marco Lollobrigida, con varie figure a coadiuvarli tra i quali Bruno Pizzul, Giorgio Tosatti, Alberto Rimedio, Alessandro Antinelli solo per restare ad alcuni tra i più noti volti della Rai.

Quello che era Novantesimo Minuto diventerà qualcosa di differente, visto che ormai il cambiamento delle abitudini calcistiche non permette più di avere un contenitore che, nella fascia tra il tardo pomeriggio e la sera della domenica, possa riunire l’insieme delle partite come poteva riuscire a fare in un’altra epoca, quando le 15:00 erano sostanzialmente l’orario base.

Le immagini dei match di Serie A, infatti, verranno diffuse all’interno di due altri slot al sabato sera (23:00) e al lunedì (00:00), mentre per quanto riguarda la domenica verrà utilizzata la Domenica Sportiva per la diffusione delle immagini. Due Novantesimi invece di uno, ma nessuno nel suo giorno storico.