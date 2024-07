Tuffi, orari Olimpiadi Parigi 2024: gli italiani in gara giorno per giorno, calendario, tv

Sarà una squadra azzurra ambiziosa e con voglia di regalarsi qualcosa di importante quella che si presenta alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Cina si candida ad essere ovviamente la nazione dominatrice, andando a caccia del bottino, con il resto del mondo che nelle gare individuali deve accontentarsi quasi sempre di una sola medaglia, mentre in quello di sincro ci sono almeno due posti.

Proprio dal sincro possono arrivare le sorprese più belle per l’Italia, con le coppie Pellacani/Bertocchi e Tocci/Marsaglia che possono regalarsi un sogno dai tre metri. Entrambe sono nel lotto delle squadre che si giocano un posto sul podio e servirà la gara perfetta.

A livello individuale il principale obiettivo per gli azzurri è quello di fare il meglio possibile. Sono assolutamente da finale i già citati Chiara Pellacani, Elena Bertocchi, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, ma anche Sarah Jodoin Di Maria dalla piattaforma.

CALENDARIO TUFFI OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

11:00-12:00

Trampolino sincro da 3 m – finale – donne

Lunedì 29 luglio

11:00-12:00

Piattaforma sincro da 10 m – finale – uomini

Mercoledì 31 luglio

11:00-12:00

Piattaforma sincro da 10 m – finale – donne

Venerdì 2 agosto

11:00-12:00

Trampolino sincro da 3 m – finale – uomini

Lunedì 5 agosto

10:00-12:00

Piattaforma da 10 m – fase preliminare – donne

15:00-17:00

Piattaforma da 10 m – semifinale – donne

Martedì 6 agosto

10:00-12:00

Trampolino da 3 m – fase preliminare – uomini

15:00-17:00

Piattaforma da 10 m – finale – donne

Mercoledì 7 agosto

10:00-12:00

Trampolino da 3 m – semifinale – uomini

15:00-17:00

Trampolino da 3 m – fase preliminare – donne

Giovedì 8 agosto

10:00-12:00

Trampolino da 3 m – semifinale – donne

15:00-17:00

Trampolino da 3 m – finale – uomini

Venerdì 9 agosto

10:00-12:00

Piattaforma da 10 m – fase preliminare – uomini

15:00-17:00

Trampolino da 3 m – finale – donne

Sabato 10 agosto

10:00-12:00

Piattaforma da 10 m – semifinale – uomini

15:00-17:00

Piattaforma da 10 m – finale – uomini

ITALIANI IN GARA TUFFI OLIMPIADI PARIGI 2024 GIORNO PER GIORNO

Sabato 27 luglio

Trampolino sincro da 3 m – finale – donne (Chiara Pellacani/Elena Bertocchi)

Lunedì 29 luglio

Piattaforma sincro da 10 m – finale – uomini (nessun italiano)

Mercoledì 31 luglio

Piattaforma sincro da 10 m – finale – donne (nessuna italiana)

Venerdì 2 agosto

Trampolino sincro da 3 m – finale – uomini (Giovanni Tocci, Lorenzo Marsaglia)

Lunedì 5 agosto

Piattaforma da 10 m – fase preliminare – donne (Sarah Jodoin Di Maria, Maia Biginelli)

Piattaforma da 10 m – semifinale – donne (eventuali Sarah Jodoin Di Maria, Maia Biginelli)

Martedì 6 agosto

Trampolino da 3 m – fase preliminare – uomini (Giovanni Tocci, Lorenzo Marsaglia)

Piattaforma da 10 m – finale – donne (eventuali Sarah Jodoin Di Maria, Maia Biginelli)

Mercoledì 7 agosto

Trampolino da 3 m – semifinale – uomini (eventuali Giovanni Tocci, Lorenzo Marsaglia)

Trampolino da 3 m – fase preliminare – donne (Chiara Pellacani, Elena Bertocchi)

Giovedì 8 agosto

Trampolino da 3 m – semifinale – donne (eventuali Chiara Pellacani, Elena Bertocchi)

Trampolino da 3 m – finale – uomini (eventuali Giovanni Tocci, Lorenzo Marsaglia)

Venerdì 9 agosto

Piattaforma da 10 m – fase preliminare – uomini (Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen)

Trampolino da 3 m – finale – donne (eventuali Chiara Pellacani, Elena Bertocchi)

Sabato 10 agosto

Piattaforma da 10 m – semifinale – uomini (eventuali Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen)

Piattaforma da 10 m – finale – uomini (eventuali Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen)

PROGRAMMA TUFFI OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.