Tuffi, Olimpiadi Parigi 2024: i favoriti gara per gara e le speranze di medaglia dell’Italia

Tre anni fa la Cina aveva sfiorato il bottino pieno nei tuffi, mancando solamente l’oro nel sincro maschile dalla piattaforma. Adesso a Parigi la squadra asiatica cercherà l’en plein, presentando uno squadrone con ben cinque campioni olimpici, tra cui Cao Yuan che sarà alla quarta partecipazione ai Giochi.

Dovrebbe esserci un dominio cinese sia al maschile sia al femminile, puntando a conquistare gli otto ori a disposizione. Nei tre metri femminili Chen Yiwen e Chang Yani sono quasi certa di una doppietta, con la sfida che sarà tutta tra loro. Ovviamente le due cinesi sono super favorite anche nel sincro, che sarà la gara che aprirà il programma olimpico dei tuffi e che probabilmente è quella più attesa in casa Italia, con la coppia composta da Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, che possono giocarsi la medaglia di bronzo, lanciando la sfida a britanniche e canadesi.

Restando sempre in campo femminile dalla piattaforma Quan Hongchan e Chen Yuxi sono prontissima a dominare dai dieci metri sia nella gara singola sia nel sincro. La principale rivale sarà la britannica Andrea Spendolini Siriex, che punta al bronzo individuale e poi all’argento nel sincro.

Tra gli uomini Wang Zongyuan e Xie Siyi lotteranno per la medaglia d’oro nell’individuale dai tre metri, anche se il messicano Osmar Olvera proverà un clamoroso colpo a sorpresa. Nel sincro Wang in coppia con Long Daoyi va per la medaglia d’oro con britannici e messicani che dovrebbero completare il podio. Sempre dal sincro dai tre metri una nuova possibilità di medaglia per i colori azzurri con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che cercheranno la gara della vita, come in occasione del mondiale dello scorso anno.

Dalla piattaforma spesso la Cina ha avuto le maggiori delusioni. Tre anni fa come detto Tom Daley e Matty Lee conquistarono uno storico oro. Daley ci riproverà ma in coppia con Williams, anche se il duo cinese Liang Cao Yuan e Yang Hao sono assolutamente favoriti. Cinesi da battere anche nella prova individuale, ma attenzione all’australiano Cassell Rousseau lo scorso anno riuscì a trionfare clamorosamente al Mondiale.