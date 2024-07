Tuffi, Olimpiadi Parigi 2024: i convocati dell’Italia: Chiara Pellacani guida il gruppo azzurro

Per realizzare un sogno. La Nazionale italiana di tuffi si presenta in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 con la voglia di stupire. Nella sua storia, la selezione del Bel Paese ha ottenuto nel percorso a Cinque Cerchi 3 ori, 5 argenti e 3 bronzi. Non sarà semplice aggiornare il computo dei podi, ma i ragazzi allenati dal Direttore Tecnico, Oscar Bertone, ci proveranno.

Ebbene è stato diramato l’elenco degli atleti che si cimenteranno dal trampolino tre metri e dalla piattaforma. Di seguito i convocati dell’Italia:

CONVOCATI ITALIA TUFFI OLIMPIADI PARIGI 2024

Elena Bertocchi (Esercito/Canottieri Milano), Maia Biginelli (Fiamme Oro), Riccardo Giovannini (Fiamme Oro), Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi), Andreas Sargent Larsen (Fiamme Oro/CC Aniene), Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene), Chiara Pellacani (Fiamme Gialle/MR Sport F.lli Marconi), Giovanni Tocci (Esercito/AQA Cosenza).

Fari puntati su Pellacani, che cercherà di trascinare la squadra nostrana sia nella prova individuale dal trampolino tre metri, che nel sincro insieme a Elena Bertocchi. La romana è senza dubbio l’atleta più qualificata dell’intero gruppo tricolore, senza però sottovalutare le ambizioni nel sincro maschile dai tre metri di Lorenzo Marsaglia e di Giovanni Tocci, in grado di stupire.

Si comincerà sabato 27 luglio e tutto terminerà sabato 10 agosto al con le gare in programma all’Aquatics Centre. I tuffi nostrani sono fermi alle medaglie dei Giochi di Rio 2016 di Tania Cagnotto dal trampolino tre metri (bronzo) e nel sincro con Francesca Dallapè (argento). Si vorrà replicare.