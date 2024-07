Tuffi, la Cina si prende il secondo oro. Lian Junjie e Yang Hao vincono nel sincro dalla piattaforma

Seconda gara olimpica nei tuffi a Parigi 2024 e seconda medaglia d’oro per la Cina. Nel sincro maschile dai 10 metri la coppia Lian Junjie e Yang Hao si sono laureati campioni olimpici, centrando quel titolo che era mancato alla nazionale cinese tre anni fa a Tokyo. Sul podio olimpico ci sale ancora una volta Thomas Daley, che in coppia con Noah Williams regala la medaglia d’argento alla Gran Bretagna. Bronzo, invece, per i canadesi Rylan Wiens e Nathan Zsombor-Murray.

Straordinaria prestazione della coppia cinese, che ha concluso con il punteggio totale di 490.35. Eccezionale il triplo e mezzo rovesciato raggruppato (95.88), ma poi soprattutto un fenomenale quadruplo e mezzo avanti raggruppato che ha sfondato il muro dei 100 punti (103.23).

L’argento è andato ai britannici Daley/Williams, che hanno ottenuto 463.44 punti, punteggio di altissimo livello, visto che i canadesi Wiens/Zsombor-Murray hanno vinto il bronzo con 422.13 punti. Sfiorano il podio i messicani Berlin Reyes/Willars Diez, che concludono al quarto posto con 418.65.

Quinta piazza per gli ucraini Boliukh/Sereda (412.65), che hanno preceduto rispettivamente gli australiani Bedggood/Rousseau (394.74), i tedeschi Barthel/Eikermann Gregorchuk (364.41) e i francesi Hunt/Szymczak (314.58).