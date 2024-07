Triathlon, Olimpiadi Parigi 2024: i favoriti gara per gara

Il triathlon assegnerà tre titoli ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: si inizierà martedì 30 e mercoledì 31 luglio con le prove individuali (prima la gara maschile e poi quella femminile) e si concluderà lunedì 5 agosto con la staffetta mista. Tutte le gare scatteranno alle ore 8.00 e l’Italia sarà al via in tutti i format, avendo qualificato tre donne e due uomini, potendo così schierare anche il quartetto nella specialità mista.

I FAVORITI GARA PER GARA

INDIVIDUALE MASCHILE

Sono presenti tutti i medagliati di Tokyo 2020, il norvegese Kristian Blummenfelt, il britannico Alex Yee ed il neozelandese Hayden Wilde, a cui si sommano i successivi campioni del mondo, che a Parigi saranno padroni di casa, i transalpini Leo Bergere e Dorian Coninx. Attenzione anche agli australiani Luke Willian e Matthew Hauser, ai primi due posti della graduatoria delle World Series, da non sottovalutare, infine lo statunitense Morgan Pearson, vincitore della tappa di Yokohama.

INDIVIDUALE FEMMINILE

L’atleta delle Bermuda Flora Duffy, campionessa in carica ed alla quinta partecipazione ai Giochi, così come la medaglia d’argento di Tokyo, la britannica Georgia Taylor-Brown, sono state a lungo infortunate in questo triennio, ma sembrano essere tornate ad alto livello proprio in prossimità della gara olimpica e non possono essere escluse dal novero delle favorite. Certamente ambiscono all’oro olimpico la campionessa del mondo in carica, la britannica Beth Potter, e la padrona di casa transalpina Cassandre Beaugrand, con la Francia che schiera anche Emma Lombardi, terza classificata alle World Series 2023, e la vincitrice della tappa di Yokohama, Leonie Periault, mentre la Germania conta su Laura Lindemann, Lisa Tertsch e Nina Eim. Attenzione anche alla statunitense Taylor Knibb.

STAFFETTA MISTA

La Germania ad Amburgo si è recentemente confermata campionessa del mondo della specialità, quindi non può essere esclusa dall’elenco delle papabili per la vittoria, tuttavia il ruolo di favorita numero 1 spetta alla Gran Bretagna, mentre la Francia proverà ad inserirsi nella lotta per la vittoria finale. Sembrano partire un gradino al di sotto rispetto a queste formazioni le compagini oceaniche di Australia e Nuova Zelanda.