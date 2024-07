Tour de France, Tadej Pogacar: “Perdere Ayuso un brutto colpo, ma anche uno in meno siamo forti”

Tadej Pogacar mantiene saldamente la sua maglia gialla al termine di una tredicesima tappa comunque decisamente movimentata. La frazione con arrivo a Pau ha visto numerosi colpi di scena, con il vento protagonista ed una serie di azioni imprevedibili lungo gli oltre 160 chilometri.

La peggior notizia per Pogacar e per la UAE Team Emirates è stata senza alcun dubbio il ritiro dello spagnolo Juan Ayuso: “Un brutto colpo, lui era sicuramente uno su quelli su cui contavo specialmente in salita. Non è un colpo gravissimo, perchè abbiamo Adam e Joao che volano in salita, Marc sta facendo un ottimo lavoro. Stiamo crescendo come gruppo, anche con uno in meno possiamo essere molto forti”

Sulla tappa di oggi e sui tanti scossoni: “Oggi mi aspettavo una tappa caotica, ma non pensavamo andasse via un gruppo così numeroso, ma è stato ottimo avere davanti Yates e questo ci ha permesso di non spendere troppo”.

Domani cominceranno le grandi salite e Tadej Pogacar è prontissimo: “Sono salite che conosco molto bene e non vedo l’ora che sia domani”.