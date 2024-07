Tour de France, Tadej Pogacar: “Non sapevamo fosse caduto Roglic. Domani sarà una tappa nervosa”

Tadej Pogacar conserva tranquillamente la sua maglia gialla dopo la dodicesima tappa del Tour de France 2024. Lo sloveno si è tenuto fuori dai pericoli nel finale, nel momento in cui invece è caduto il connazionale Primoz Roglic, che ha probabilmente abbandonato oggi i sogni di vittoria o podio alla Grande Boucle.

Nella consueta intervista a fine tappa, Pogacar parla proprio della caduta di Roglic: “Abbiamo sentito che c’era stata la caduta. C’era tanto stress e non abbiamo saputo chi fosse caduto. Una bruttissima notizia sapere che fosse caduto Primoz, anche perchè era in grande forma. Avrebbe sicuramente lottato per questo Tour. Spero che stia bene, è un grande lottatore e che dopo essersi ripreso riesca a vincere anche una tappa”.

Sulla tappa odierna: “Mi aspettavo una giornata con ancora più battaglia. Una tappa veloce e preferisco una giornata così rispetto a due giorni fa quando siamo andati veramente piano. Nel finale ero davanti e non ho avuto problemi”.

In attesa del weekend sui Pirenei, il Tour dovrebbe vivere domani un’altra tappa abbastanza tranquilla, ma Pogacar non vuole assolutamente dar nulla per scontato: “Domani ci aspettiamo un’altra tappa nervosa con il vento. Staremo a vedere”.