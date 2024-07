Tour de France, Tadej Pogacar ha dato una spallata: il vantaggio su Vingegaard diventa consistente

Un Tour de France 2024 bellissimo e mancano ancora praticamente tutte le montagne. Sono iniziati oggi i Pirenei ed è arrivata l’ennesima spallata di Tadej Pogacar alla Grande Boucle: lo sloveno era partito fortissimo, a cronometro ha guadagnato e poi però, sul Massiccio Centrale, è stato battuto da Jonas Vingegaard, vedendo riaperti parzialmente i giochi.

Adesso, con il trionfo odierno a Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet, il capitano della UAE Emirates ha riportato tutti i favori del pronostico dalla sua parte (i bookmakers fino a stamattina erano addirittura dalla parte di Vingegaard). Un dominio incontrastato quello odierno, un margine vicino ai due minuti sul più immediato inseguitore: adesso si fa dura rimontare.

Il danese però ci ha insegnato che non bisogna mai darlo per vinto, nonostante una condizione non eccezionale per via della bruttissima caduta in primavera. Il leader del Team Visma | Lease a Bike è pronto a lanciare un nuovo attacco verso la Maglia Gialla, chissà già a partire dalla tappa di domani.

E occhio alla terza settimana e alle crisi che potranno arrivare. Il Tour non è assolutamente chiuso e può rientrare in gioco anche un Remco Evenepoel che continua a tenersi stretto il podio, restando comunque vicino ai rivali. Il belga ha dalla sua anche la cronometro conclusiva e può davvero proseguire con il suo sogno.