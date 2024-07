Tour de France, sarà scontro frontale tra Evenepoel e Pogacar sullo sterrato? In arrivo una tappa cruciale per la classifica

Il Tour de France 2024 ha vissuto una giornata tutto sommato interlocutoria, con il bis in volata dell’eritreo Biniam Girmay a Colombet-les-Deux-Eglises davanti a Jasper Philipsen e Arnaud de Lie. Non ha avuto campo la fuga in una frazione di quiete, una quiete che potrebbe precedere la tempesta di domani, con una seconda domenica della Grande Boucle che si preannuncia davvero calda e imprevedibile.

In arrivo c’è infatti la tappa dello sterrato con partenza e arrivo da Troyes e ben 14 tratti con 32 km di fuori strada che renderanno questa frazione una sorta di mini Strade Bianche. Possono quindi entrare in gioco gli uomini di classifica, oltre ad alcuni cacciatori di tappe come Mathieu van der Poel.

Ci potrebbe essere uno scontro a tre fra Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Evenepoel che, recuperando allo sloveno 11 secondi ieri nella cronometro, si trova a un distacco di 33 secondi in classifica generale. Ci sono però delle incognite sul fatto che la tappa di domani possa addirsi alle sue caratteristiche: nella tappa dello sterrato a Montalcino del Giro d’Italia 2024 andò in crisi e perse oltre due minuti dall’allora maglia rosa Egan Bernal.

Non c’è dubbio invece che Pogacar si trovi bene anche in queste condizioni: lo sloveno della UAE Team Emirates ha già nel suo palmares due successi per dispersione alla Strade Bianche. Curiosità invece per Vingegaard, che non ha praticamente esperienza sullo sterrato: insomma, una tappa che può lasciare strascichi in classifica generale prima del giorno di riposo.