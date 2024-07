Tour de France 2024: Tadej Pogacar non lascia nulla agli avversari! Quinta vittoria di tappa, Vingegaard sconfitto

“Domani lascerò andare via la fuga e mi godrò la Maglia Gialla”: parole e musica di Tadej Pogacar. Non è stato assolutamente così: lo sloveno infatti fa cinque vittorie di tappa in questa edizione del Tour de France nella quale ha lasciato veramente le briciole agli avversari. Altra sinfonia in quel di Col de la Couillole per il fuoriclasse della UAE Emirates che chiude i conti in classifica generale (se mai fossero stati aperti) alla vigilia della cronometro finale.

Anche oggi il primo tratto di gara è stato intensissimo, con il consueto sparpaglio generale in gruppo. Tantissimi scatti, a muoversi anche uomini da top-10 come Gee, Buitrago e Ciccone, con la UAE Emirates costretta a mettere al sicuro la situazione. Dopo il primo GPM di Col de Braus si è andata a formare però la fuga giusta.

All’attacco Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), Marc Soler (UAE Emirates Team), Jan Tratnik e Wilco Keldermann (Team Visma | Lease a bike), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Enric Mas (Movistar Team) e Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL). Il gruppo in un primo momento ha lasciato fare, con un vantaggio superiore ai 4′, salvo poi iniziare a lavorare la Soudal-QuickStep, andando a ridurre notevolmente il gap.

Sull’ascesa finale andatura eccezionale di Mikel Landa che è andato ad allungare il plotone dei migliori, andandosi ad avvicinare ai fuggitivi. È arrivato lo scatto di Remco Evenepoel al quale però ha risposto, contrattaccando, Jonas Vingegaard: il danese assieme a Tadej Pogacar è riuscito ad andarsi a giocare la vittoria nell’ultimo chilometro. Nella volata a due però non c’è stata davvero storia: lo sloveno ha dominato battendo il vincitore delle ultime due Grande Boucle. Terzo Carapaz, poi un Evenepoel in difficoltà e ora molto più lontano dalla seconda posizione in classifica generale. Bene Giulio Ciccone che chiude tredicesimo e riesce a difendere la top-10 in classifica generale.