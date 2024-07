Tour de France 2024, Tadej Pogacar: “Non ero mai andato così forte: pazzesco vincere Giro e Tour”

Tadej Pogacar incontentabile: lo sloveno fa sei vittorie di tappa al Tour de France 2024, trionfa anche nella cronometro di Nizza e piazza la terza vittoria consecutiva. Un dominio anche oggi per il signore in giallo, che ha monopolizzato questa Grande Boucle, ha dato spettacolo, è stato più forte di tutti ogni giorno ed è arrivato alla gloria.

Queste le sue parole dopo aver inflitto anche oggi oltre un minuto di distacco a Vingegaard: “Sono veramente contento. non posso descrivere quanto sia emozionato in questo momento. Gli ultimi due anni al Tour sono stati duri e difficili, abbiamo commesso alcuni errori, quest’anno invece è andato tutto alla perfezione. Sono davvero super felice di vincere qui, non ho parole. Al Giro ho avuto una giornata storta, qui invece è stato tutto sotto controllo in ogni tappa, è andato tutto per il meglio”.

Sulla preparazione: “Oggi ho cominciato con delle buone sensazioni a Montecarlo, c’era la partenza da casa mia. Quando poi ho sentito i riferimenti temporali nei confronti di Remco ero felice e mi sentivo alla grande, sin dalla prima salita. Urska sa quante volte ho fatto queste strade nel corso della stagione e della preparazione per essere pronto per questo giorno”.

“Forse qualcuno pensa ancora che al Giro sono andato sotto i miei standard, ma semplicemente per ora questa stagione è stata fantastica e vincere il Tour è incredibile. Il prossimo obiettivo è il Mondiale, lo vorrei vincere per indossare la maglia iridata una volta, ma c’è tempo per quello. Quest’anno ho avuto il livello più alto in assoluto, dobbiamo goderci questo momento del ciclismo che è straordinario“.