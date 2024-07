Tour de France 2024, la tappa di domani Nuits-Saint-Georges-Gevrey-Chambertin: percorso, altimetria, orari, tv

Dopo due tappe in volata, al Tour de France 2024 torneranno in scena gli uomini di classifica. Domani ci sarà una tappa a cronometro che prevede di stravolgere nuovamente la classifica generale e può scavare altri solchi notevoli, in attesa del termine della prima settimana con la tappa sullo sterrato.

PERCORSO

Si partirà da Nuits-Saint-Georges per arrivare a Gevrey-Chambertin dopo 25.3 chilometri in questa prova contro il tempo. Ci sarà uno strappo nel mezzo al percorso: prima il riferimento cronometrico a Messanges, poi si salirà verso Reulle-Vergy (1.6 km al 6,5%) per poi arrivare al secondo riferimento cronometrico di Curley. Si scenderà poi verso il terzo intermedio di Morey-Saint-Denis per arrivare poi al traguardo finale di Gevrey-Chambertin.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA SETTIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

7a tappa – Venerdì 5 luglio

Nuits-Saint-Georges-Gevrey-Chambertin (25.3 km, cronometro individuale)

Orario primo corridore partente: 13.05

Orario ultimo arrivo stimato: 17.29

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.00 su Rai 2 in chiaro, dalle 12.30 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.00, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12.30

Diretta live testuale: OA Sport