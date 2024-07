Tour de France 2024, la tappa di domani Nice-Col de la Couillole: percorso, altimetria, orari, tv

Il Tour de France 2024 sta per arrivare alla sua conclusione: oggi è in programma un tappone alpino con arrivo a Isola 2000 e domani ci sarà un’altra frazione durissima e selettiva che chiarirà ulteriormente la classifica generale in vista della cronometro conclusiva a Nizza.

PERCORSO

Penultima frazione che partirà da Nizza per arrivare al Col de la Couillole dopo 132.8 chilometri e ben 4600 metri di dislivello. Saranno ben quattro i GPM da affrontare: il primo sarà il Col de Braus di seconda categoria (10 km al 6.6%), poi si scenderà a Sospel e comincerà la lunga ascesa verso l’iconico Col de Turini di prima categoria (20.7 km al 5.7%). Si scende poi a Roquebillière, si passa dal traguardo volante di Saint-Martin-Vesubie e si salirà verso il Col de la Colmaine (7.5 km al 7.1%). Altra discesa fino a Saint-Saveur-sur-Tinée e la salita finale verso il Col de la Couillole (15.7 km al 7.1%).

ALTIMETRIA

PROGRAMMA VENTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

20a tappa – Sabato 20 luglio

Nizza-Col de la Couillole (132.8 km)

Orario partenza ufficiale: 13.55

Orario arrivo stimato: 17.18

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 15.00 su Rai 2 in chiaro, dalle 13.15 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 15.00, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 13.15

Diretta live testuale: OA Sport