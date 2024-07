Tour de France 2024, la tappa di domani Mâcon-Dijon: percorso, altimetria, orari, tv

Dopo la prima tappa alpina con il Galibier, c’è spazio per le ruote veloci al Tour de France. Oggi va in scena una tappa prevalentemente pianeggiante e anche domani la frazione non presenterà praticamente difficoltà altimetriche, di conseguenza l’arrivo in massa in volta appare praticamente scontato.

PERCORSO

Si parte da Mâcon per arrivare a Dijon dopo 163.5 chilometri e appena 1000 metri di dislivello. Poco dopo la partenza ci sarà lo strappetto di quarta categoria del Col du Bois Clair (1.6 km al 6%), poi il percorso sarà completamente piatto passando dal traguardo volante di Cormatin e attraversando la regione di Saone-et-Loire Cote d’Or verso il Nord della Francia.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA SESTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

6a tappa – Giovedì 4 luglio

Mâcon-Dijon (163.5 km)

Orario partenza ufficiale: 13.50

Orario arrivo stimato: 17.19

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.45 su Rai 2 in chiaro, dalle 13.15 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 13.15

Diretta live testuale: OA Sport