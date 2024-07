Tour de France 2024, la tappa di domani Gap-Barcelonnette: percorso, altimetria, orari, tv

Continuano le tappe impegnative in quest’ultima settimana del Tour de France 2024: dopo la prima tappa alpina di oggi, domani ci sarà un’altra frazione insidiosa che potrebbe favorire qualche fuga, visti i tanti sali e scendi che presenterà.

PERCORSO

Si partirà da Gap per arrivare a Barcellonnette dopo 179.5 chilometri e 3100 metri di dislivello. Sin dalla partenza ci saranno pochi punti per respirare: sarà un costante mangia e bevi, con salita e discesa e pochissima pianura. Si scala per primo il Col du Festre di terza categoria (3.9 km al 6.3%), poi la Cote de Corps sempre di terza categoria (2.1 km al 7,2%). Dopo un breve strappetto si passerà per il traguardo volante di Saint-Bonnet-en-Champsaur ai piedi del Col de Manse di terza categoria (5.1 km al 3.6%). Infine, prima del finale, ecco che in rapida successione arriveranno le scalate ad altri due terza categoria: prima la Cote de Saint-Apollinaire (7 km al 5.5%), poi la Cote des Demoiselles Coiffées (3.6 km al 5-4%). Si chiuderà la tappa con un falsopiano verso Barcellonnette.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA DICIOTTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

18a tappa – Giovedì 18 luglio

Gap-Barcelonnette (179.5 km)

Orario partenza ufficiale: 13.20

Orario arrivo stimato: 17.30

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.45 su Rai 2 in chiaro, dalle 12.45 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12.45

Diretta live testuale: OA Sport